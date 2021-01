Neue esoterische Bücher aus dem Smaragd Verlag kann ich euch heute empfehlen. Ich habe euch drei herausgesucht, die alle vor kurzem erschienen sind.

Lichtenergie und Heilgebete für ein neues WIR-Bewusstsein: Viele Menschen vermissen ein harmonisches, verständnisvolles und konstruktives Miteinander im Leben und sehnen sich nach einem Denken, Fühlen und Handeln, das Erfüllung und Sinn schenkt und den egoistischen Strukturen unserer Zeit Einhalt gebietet. Doch dem Menschen stehen machtvolle Werkzeuge zur Verfügung, die dem eigenen Leben wieder Sinn verleihen und konkret etwas für die ganze Welt tun. Es ist das sogenannte WIR-Bewusstsein, das jeder Mensch in sich trägt, um ein neues Miteinander zu kreieren, wobei das in ihm angelegte und wichtige ICH-Bewusstsein dabei nicht ausgemerzt, sondern sinnvoll ergänzt wird…

Nach dem Leben ist vor dem Leben: Eine spirituelle Reise: Endlich den eigenen Seelenplan entdecken und verstehen, warum man in genau dieses Leben hineingeboren wurde. Seine Lieben wiedersehen, höhere Sphären erleben, Versöhnung mit dem eigenen Leben finden und eines Tages in Frieden mit sich und der Welt nach Hause gehen Wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht? Dies ist die Geschichte von Mari, einer alten Dame, die im letzten halben Jahr ihres Lebens das Geschenk erhält, in ihren Träumen zu ihrem wahren Selbst in die Geistige Welt zu reisen. Dort erhält sie klaren Einblick in ihren Lebensplan und darf wieder erkennen, dass wir so viel mehr sind, als wir uns vorstellen können, nämlich unsterbliche unendliche Seelen…

Das kleine Buch der Freude: Das kleine Buch der Freude möchte dich daran erinnern, dass du dich immer auf die Freude ausrichten und Freude spüren kannst, unabhängig von äußeren Umständen. Das ist gerade in diesen bewegten Zeiten des Wandels wichtig und manchmal sogar not-wendig. Freude ist eine heilsame und wohltuende Qualität, die uns mit unserem wahren Wesen verbindet, unser Immunsystem harmonisiert und unterstützt, uns nährt, kräftigt und hilft, Lösungen für unsere Herausforderungen zu finden. Kuthumi, als Hüter des goldenen Strahls, ist ein Meister der Freude. Er durchwirkt diese Seiten mit gelbgoldenem und goldenem Licht, um dich mit seiner Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu inspirieren…

Ich bin jetzt nicht der größte Freund von esoterischen Büchern, wer mich kennt, weiß das. Doch hin und wieder fallen mir welche in die Hand, die ich durchaus empfehlen kann, weil sie einen gewissen Grundgedanken haben, den ich teile. Dazu gehören auch diese drei Bücher, die ich diese Tage entdeckt habe. Ich weiß nicht ob ich nun sagen würde, dass sie mir geholfen haben bei irgendetwas, aber zumindest haben sie mir den ein oder anderen Denkimpuls gegeben. Daher wollte ich sie euch hier einmal kurz empfehlen.