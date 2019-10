Mobility Guide: Das Trainingsbuch für jeden Tag ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 16. September 2019.

Mobility Guide: Das Trainingsbuch für jeden Tag

Dieser Mobility Guide widmet sich dem Erhalt von Funktionalität, Beweglichkeit und physischer Gesundheit. Der Leser erhält Material an die Hand, um durch einen aktiven Lebensstil und ein tägliches, 15-minütiges Training seine Beweglichkeit und Gesundheit zu erhalten.

In einem ersten Schritt erfährt der Leser anhand von neun Beweglichkeitstests, wo seine Bewegungskompetenzen und wo seine Schwachstellen liegen. Diese Screenings dienen dazu, Beweglichkeitsdefizite, Asymmetrien und Dysbalancen klar zu identifizieren. Anschließend wird nach einem Fünf-Zonen-Modell gezielt trainiert, um die vorhandenen Beweglichkeitsdefizite zu beseitigen. Für alle fünf Zonen (I Kopf/Hals/Nacken, II Schulter/Arm/Hand, III Wirbelsäule, IV Hüftgelenk/Gesäß, V Bein/Sprunggelenk/Zehen) gibt es zunächst eine Übersicht der Beschwerdebilder und allgemeiner Benefits, die durch das Mobilisieren dieser Zone zu erwarten sind. Eine Vielzahl von Übungen bildet das Tool für ein erfolgreiches, tägliches Training, mit dem Ziel, die eigene Bewegung zu verbessern, die festgestellten Restriktionen nachhaltig abzubauen und Körperwahrnehmung und Wohlbefinden zu maximieren. 76 Videos, die mittels QR-Codes abgerufen werden können, dienen als Anschauungsmaterial und unterstützen den Leser zusätzlich bei der Ausführung der Screenings und Übungen.

Ein tolles Buch, vor allem für die unter euch die schon von den Bewegungen her etwas eingeschränkt sind um ihren Bewegungsapparat einfach wieder zu verbessern oder die von euch, die in einem Alter sind, wo man vorhersehen kann, dann es bald schlechter wird. Ich selbst bin 40 und ich merke an mir, dass ich selbst nicht mehr alles so gut kann wie noch vor 10 Jahren und daher wollte ich meinen Bewegungsapparat wieder stärken und vorbeugen. Das habe ich bisher gut hinbekommen, denn alle Übungen sind hier sehr gut und bebildert beschrieben, dass man nichts falsch machen kann. Daher meine ganz klare Empfehlung, schaut unbedingt mal in dieses Buch rein.