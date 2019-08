Mission Exit – Abenteuerspielbücher möchte ich euch heute mal vorstellen, diese erscheinen im EMF Verlag und erschienen in den letzten Wochen. Sind also noch ganz frisch, auf ins Abenteuer.

Mission Exit – Abenteuerspielbücher

Abenteuerspielbücher gab es schon in meiner Jugend und mindestens genau so lange ist es auch her, dass ich solche gelesen habe. Früher waren die von der Aufmachung noch etwas unkreativ und auch eher für Erwachsene oder Jugendliche gemacht. Vor kurzem entdeckte ich die Bücher von Mission Exit aus dem EMF Verlag und fühlte mich direkt an meine Kindheit erinnert und habe mir einfach mal 4 Stück gegriffen und was soll ich sagen. Ich fand sie total klasse, kreativ, nicht zu schwer und für Kinder schon sehr geeignet. Aber auch ich hatte viel Freude daran und freue mich jetzt schon auf neue. Hier mal die, die ich gespielt habe und euch sehr empfehlen kann.

Mission: Exit – Gefangen im Märchenland: Gefangen in einem Märchenbuch! Du bist in großer Gefahr und musst auf deinem Weg in die Freiheit tückische Fallen überlisten und die Rätsel deiner Lieblingsgeschichte lösen, um zu entkommen. In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten dich unglaubliche Abenteuer im Land der Märchen und Sagen. Die ausklappbare Übersichtskarte und der Decoder helfen dir bei der Lösung. Mit diesem Spiele-Trend in Buchform kommt echtes Live-Escape-Feeling auf – und das Beste: Die Mission: Exit kann immer wieder neu gespielt werden! Egal, ob alleine oder mit Freunden. Schlag die erste Seite auf – und los geht’s!

Mission: Exit – Flucht aus dem Olymp: Der Olymp ist von abtrünnigen Göttern besetzt worden und nur du, Selena, Tochter des Zeus, kannst die griechischen Helden befreien! Übermittle die rettende Botschaft an die Menschen und weiche den Fallen der Verräter aus! In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten dich unglaubliche Abenteuer in der mythischen Welt der griechischen Götter. Die ausklappbare Übersichtskarte und der Decoder helfen dir bei der Lösung. Mit diesem Spiele-Trend in Buchform kommt echtes Live-Escape-Feeling auf – und das Beste: Die Mission: Exit kann immer wieder neu gespielt werden! Egal, ob alleine oder mit Freunden. Schlag die erste Seite auf – und los geht’s!

Mission: Exit – SOS auf hoher See!: Gefangen auf der Sea Shepherd! Auf dem Schiff bist du in großer Gefahr und musst auf deinem Weg in die Freiheit tückische Fallen überlisten, um deinem grausamen Entführer zu entkommen. In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten dich unglaubliche Abenteuer auf hoher See. Die ausklappbare Übersichtskarte und der Decoder helfen dir bei der Lösung. Mit diesem Spiele-Trend in Buchform kommt echtes Live-Escape-Feeling auf – und das Beste: Die Mission: Exit kann immer wieder neu gespielt werden! Egal, ob alleine oder mit Freunden. Schlag die erste Seite auf – und los geht’s!

Mission: Exit – Wer rettet Kleopatra?: Gefangen in einer Pyramide! Du bist in großer Gefahr und musst auf deinem Weg in die Freiheit tückische Fallen überlisten, um Kleopatra zu retten. In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten dich unglaubliche Abenteuer im alten Ägypten. Die ausklappbare Übersichtskarte und der Decoder helfen dir bei der Lösung. Mit diesem Spiele-Trend in Buchform kommt echtes Live-Escape-Feeling auf – und das Beste: Die Mission: Exit kann immer wieder neu gespielt werden! Egal, ob alleine oder mit Freunden. Schlag die erste Seite auf – und los geht’s!