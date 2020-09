Minimalismus leben für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 9. September 2020.

Stellen auch Sie fest, dass zu viel Konsum und Besitz Sie nicht wirklich glücklich macht und Sie sich danach sehnen, die Dinge zu vereinfachen? Selim Tolga zeigt Ihnen, wie das geht. Praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen beim Minimalisieren auf allen Ebenen – vom Kleiderschrank über die To-Do-Liste bis hin zum digitalen Konsum. Und auf einmal merken Sie, dass weniger zu haben, nicht Verzicht bedeutet, sondern Ihnen Zeit und Muße für das lässt, was wirklich wichtig ist in Ihrem Leben.

Ich habe das schon so lange als Ziel minimalistisch zu leben und versuche immer wieder den Schritt dazu, den ich dann doch irgendwie nicht schaffe. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach erschlagen werdet mit Dingen? Ich habe im letzten Jahr mal sehr viel aussortiert, das vermisse ich seit dem nicht und direkt danach fühlte ich mich etwas erleichtert. Dieses Gefühl möchte ich wieder haben und die richtigen Schritte machen. Dieses Buch hilft dabei, denn dieses Buch sagt dir warum es besser ist, wie man die ersten Schritte macht und was uns eigentlich daran hindert. Ich fand es sehr spannend und bin nun so begeistert, dass ich die kommenden Tage anfangen werde endlich minimalistischer zu leben.