Menschenskind ist das neueste Album von Bürger Lars Dietrich und Karussell (Universal Music) aus dem Jahr 2020.

Menschenskind von Bürger Lars Dietrich

Hip-Hop für die ganze Familie – ein ernstes Anliegen eines der vielseitigsten Menschenskinder dieses Landes. Bürger Lars Dietrich ist prädestiniert dafür: Er ist Comedian, Sänger, Sprecher, Entertainer sowieso, bekannt für Hits wie „Sexy Eis“ oder „Ein Bett im Kornfeld“, frischgebackener Grimme-Preisträger in der Kategorie „Kinder & Jugend“ und waschechter B-Boy, der seit seinem elften Lebensjahr Reime schreibt und Breakdance übt. Sein wunderbar stilgemischtes und generationenübergreifendes neues Album „Menschenskind“ ist eindeutig Hip-Hop. Dafür steht schon Produzent Tai Jason, dessen Beats schon Hits von Fler, Sido, K.I.Z. oder Samy Deluxe zierten.

Die 16 Tracks schlagen einen Bogen von Reggae über Trap und Disco-Grooves bis hin zu klassischen Samples oder Swing-Rhythmen. Vielseitig, stets witzig und eindeutig positiv geht es um nervende Nachbarn, unangenehme Eltern, Vater-Sohn-Gespräche, Mobbing, Tanzen im Regen oder das „Rap-Huhn“ (feat. Grimme-Preis-Partner Marti Fischer). Mit „Le Le Le“ und „Schnauze voll“ liefert er als autogetuneter „Capital Lars“ die Ohrwürmer, die alle so lange nerven, bis sie einfach mitsingen müssen. Der 47-jährige dreifache Vater versteht die, für die er singt, ganz selbstverständlich und auf Augenhöhe. Inzwischen durch 12 Staffeln „Dein Song“ einer der beliebtesten KiKA-Moderatoren hat er sich auch musikalisch einen festen Platz in der jüngsten Zielgruppe erobert. Dieses Album wird Kinder und Eltern gleichermaßen grandmasterlich flashen!

Ich wusste gar nicht, dass Bürger Lars Dietrich bei KIKA Moderator ist, gefühlt hab ich von ihm schon Jahre nichts mehr gehört, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, endlich mal wieder musikalisch was von ihm zu hören und was soll ich sagen, das klingt wie früher. Es macht einfach Spaß seine Tracks zu hören. Ich kann es nur betonen, das hört sich an wie damals in meiner Jugend, einfach herrlich dieses Album, das ich jedem von euch einfach empfehlen möchte. Selten hatte ich so viel Freude an einem Album und noch seltener habe ich ein Album mehrfach hintereinander gehört. Hört also auch unbedingt mal rein.