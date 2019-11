Max Raabe – MTV Unplugged von We Love Music (Universal Music) vom 22. November 2019.

Max Raabe – MTV Unplugged

Seit den frühen 90er Jahren steht MTV Unplugged für außergewöhnliche Akustik-Konzerte von außergewöhnlichen Künstlern. Immer wieder zeigen hier die ganz Großen der internationalen und nationalen Musikszene, dass sie auch »unplugged« und live Musik auf allerhöchstem Niveau abliefern können.

Dass nun Max Raabe & Palast Orchester eingeladen wurden, die Reihe der in Deutschland aufgezeichneten MTV Unplugged-Konzerte fortzusetzen, ist nur folgerichtig: Seit vielen Jahren zählen sie zu den erfolgreichsten Musikformationen Deutschlands, ihre Tourneen führen sie rund um den Globus, sie begeistern ihr Publikum von London bis Tokio. Und mit ihrem klassischen Instrumentarium sind sie ohnehin schon »Unplugged«-Spezialisten.

Doch damit lange nicht genug: Die illustren Gäste, die sich Max Raabe & Palast Orchester eingeladen haben, sorgen mit so faszinierenden wie überraschenden Duetten für weitere Höhepunkte: eine zauberhafte LEA; ein gewohnt wortakrobatischer Samy Deluxe; Lars Eidinger als Mackie Messer; mit gleich zwei Titeln Herbert Grönemeyer, der als allererster deutscher Musiker überhaupt ein MTV Unplugged-Konzert aufgezeichnet hat; eine ungewohnt laszive Namika mit ebenfalls zwei Titeln; ein polka-seliger Pawel Popolski und schließlich dals wohl ungewöhnlichster Gast der finnische Hardrock/Metal-Sänger Mr. Lordi als Gigolo.

Ich finde diese MTV Unplugged Auftritte von nationalen Künstlern immer genial, es gab noch keines was ich irgendwie nicht gut fand, daher habe ich mich besonders wieder gefreut. Max Raabe ist dafür aber auch perfekt geeignet, seine Stimme, einfach der Hammer. Besonders toll die Duette zusammen mit Herbert Grönemeyer beispielsweise. Ach, ich bin so schwer begeistert von dieser CD, dass ich sie euch am liebsten allen kaufen würde. Hört unbedingt mal rein.