MARLA – Sex mit ihr ist tödlich ist ein Film mit u.a. Jason Stange und Lisa van Dam Bates von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2020.

MARLA – Sex mit ihr ist tödlich

Marla ist jung, hübsch und genießt das Leben in vollen Zügen. Es gibt nur noch eine Sache: Sie würde sich gerne eine Spirale zur Empfängnisverhütung einsetzen lassen, aber sie scheut die Kosten für den Eingriff. Da kommt das Angebot ihres alten Jugendfreundes Dr. Lourdes gerade recht. Er bietet ihr an, angeblich aus alter Verbundenheit, den Eingriff kostenlos vorzunehmen. Doch Marla fühlt sich nach der ambulanten Operation sehr schlecht und sie hat zunächst starke Unterleibsschmerzen. Als sie und Jake dann viele Tage später wieder intim werden, stirbt Jake unerwartet und sehr blutig beim Akt. Marla ist am Boden zerstört und ratlos. Doch bei diesem Vorfall bleibt es nicht… Marla ahnt, dass das Ding in ihr, alles andere als eine normale Spirale ist. Doch wie soll sie es wieder loswerden?

Ich weiß gar nicht so recht wo ich anfangen soll. Die Hauptdarstellerin hat mich voll und ganz überzeugt. Eine tolle Leistung, es hat sehr viel Spaß gemacht ihr zuzuschauen. Der Film selbst war aber irgendwie komisch. Die Story habe ich kaum verstanden, es geht um eine Spirale, die dann doch nicht eingesetzt wurde, irgendwie ist die Story an mir vorbei gegangen, macht aber auch nichts, weil der Rest hat irgendwie gepasst. Er war spannend, vor allem am Ende und wie gesagt, die Darstellerin überzeugt. Ich kann euch empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen.