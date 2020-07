Magisches Island ist eine Dokumentation von Polyband/WVG aus dem Jahr 2019.

Magisches Island

Unerwarteter Artenreichtum und geheimnisvolle Orte: Magisches Island ist ein Kaleidoskop überraschender Geschichten vor der atemberaubenden Kulisse der isländischen Natur.

In Island reihen sich Vulkane aneinander wie Perlen auf einer Schnur. Die Natur wird durch Vulkanismus geprägt, denn die Insel liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken und damit auf der Kontaktzone zweier Kontinentalplatten. Seen sind kalt vom Gletscherwasser oder kochend heiß aus vulkanischer Aktivität. Flüsse wechseln die Fließrichtung und sind mal salzig, mal süß. Die Binnengewässer auf Island scheinen Kopf zu stehen. Aber auch im Meer um die Insel gibt es einiges zu Bestaunen. Erleben Sie eines der außergewöhnlichsten Naturparadiese hautnah!

Island ist immer noch so ein kleiner Traum von mir, da möchte ich irgendwann mal hin und von Jahr zu Jahr wächst meine Begeisterung einfach. Nach diesen Bildern und dieser Dokumentation war ich gerade mal am schauen was so ein Flug kostet, was ein Hotel kostet und bin fest entschlossen, wenn Corona vorbei ist das endlich mal in Angriff zu nehmen. Bis dahin werde ich sicher noch einmal in diese tollen Aufnahmen hineinschauen, was ihr auch machen solltet, es war sehr gelungen.