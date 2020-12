Mach dich frei von Borderlinern und Narzissten!: Beende das Drama und gestalte deine Zukunft selbst ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 6. Oktober 2020.

Mach dich frei von Borderlinern und Narzissten!

Menschen mit Borderline- oder narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind Meister der Manipulation. In MACH DICH FREI VON BORDERLINERN UND NARZISSTEN beschreibt die erfahrene Psychotherapeutin DR. MARGALIS FJELSTAD, wie sie nahestehende Personen in die Rolle des sogenannten Betreuers ohne eigenes Selbstbewusstsein drängen und eine toxische Beziehung entstehen lassen. Fjelstad gibt in ihrem lebensnahen Ratgeber zahlreiche Patientengeschichten wieder, die wirklich Mut machen. Und sie erläutert wie Sie diese manipulativen Mechanismen durchbrechen können: Durch Erkennen der Persönlichkeitsstörung und der Identifizierung der eigenen Position in der Beziehung Durch Strategien zur Überwindung und dem Aufbau positiver Bindungen Durch Entwicklung neuer Lebensziele mit einem gestärkten Selbst.

Der praktische Selbsteinschätzungstest hilft bei der Ermittlung und Umsetzung eines eigenständigen Lebens. So entsteht ein unverzichtbarer Leitfaden zur Selbsthilfe! Dieser wichtiger Ratgeber richtet sich an alle, die sich in einer toxischen Beziehung befinden! Er gibt Hoffnung, dass die Kontrolle über das eigene Leben wiedererlangt werden kann und schafft Perspektiven, um psychisch schädliche Beziehungen in Zukunft zu vermeiden. Dr. Scott Barry Kaufman, Professor für Psychologie, Columbia University New York.

Ein tolles Buch für alle die, die in schwierigen Beziehungen gefangen sind um überhaupt erst einmal zu verstehen was der Partner da eigentlich durchmacht. Ich weiß, dass solche Beziehungen nicht einfach sind, ich weiß auch, dass es für jeden besser ist nicht in eine solche Beziehung zu gehen, aber aus der Sicht eines Borderliners kann ich euch sagen, dass die grundsätzlich keine schlechten Menschen sind. Ich finde den Ansatz gut, zu zeigen wie man aus einer solchen Beziehung herauskommt, fände den Ansatz aber besser zu zeigen, dass man solche Beziehungen auch retten kann. Letztendlich muss das jeder für sich selbst wissen und entscheiden. Sollte die Entscheidung auf Entzug der Beziehung fallen wird dieses Buch genau das Richtige für dich sein.