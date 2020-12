Light for the World von Poor Clares of Arundel

The Poor Clares of Arundel sind 23 Nonnen die abgeschieden auf dem Land in der Grafschaft Sussex leben. Das Album „Light for the world“ enthält subtil produzierte unbegleitete Gesänge. Mit diesem Album teilen The Poor Clares of Arundel Musik, die ihren Alltag mit Ruhe und Frieden begleitet. Erstmals können nun auch außenstehende einen kleinen Einblick in diese besondere Welt bekommen. „Light for the World“ ist eine Insel der Ruhe und bietet uns eine kurzweilige Flucht aus dem mitunter lauten und unruhigen Alltag der modernen Welt.

Ich wusste nun gar nicht unter welche Rubrik ich dieses Album einsortieren soll. Es ist im Grunde etwas völlig neues, eine Art Musik zur Entspannung, zumindest konnte ich mich dabei wunderbar entspannen. Ich habe von Poor Clares of Arundel auch vorher noch nie etwas gehört, mir wurde das Album gegeben und gesagt „Hör mal rein, das ist total schön“ und was soll ich sagen? Das ist wirklich total schön. Ich kann euch wirklich mal empfehlen selbst reinzuhören, eignet sich auch wunderbar nun zu Weihnachten, einfach die CD nebenbei reinlegen und ich garantiere, alles was ihr macht währenddessen macht ihr mit mehr Entspannung und mit mehr Ruhe, lohnt sich also.