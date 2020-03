Legenden Lügen Nicht ist das neueste Album von Frau Wolf und Enghardt Media /Recordjet (Edel) vom 21. Februar 2020.

Legenden Lügen Nicht von Frau Wolf

„Kaum ein Tier ist dem Menschen so ähnlich und in seinen Ängsten und Sehnsüchten so präsent wie der Wolf.“ Frau Wolf steht für handgemachten deutschsprachigen Gitarrenpop mit Mut zum Individualismus. Als erstes musikalisches Lebenszeichen konnte man die Künstlerin bereits als Feature-Gast auf der Single „Silberblick & Scherenhände“ (aktuell 660.000 Spotify Plays) der über die Genre-Grenzen bekannten Deutschpunk-Band „Pascow“ (KKT/Rookie Records) hören.

Mit den ersten beiden Singles „Alexander der Große“ und „Hoch Hinaus“ konnte die Künstlerin erste Airplay Erfolge verbuchen. Nun veröffentlicht die Künstlerin mit der neuen Single „Höher Weiter Lauter“ knapp 4 Jahre nach der Entscheidung den Weg als Solo-Künstlerin zu gehen, diversen Songwriting, Studio- und Aufnahme Sessions sowie nach zahlreichen Konzerten einen weiteren vielversprechenden Vorgeschmack zu diesem Debütalbum „Legenden Lügen Nicht“.