Lächeln, nicken, kontern: Lassen Sie sich von Angreifern, Großmäulern und Besserwissern nicht unterbuttern ist ein Buch aus dem Metropolitan Verlag vom 2. April 2019.

Lächeln, nicken, kontern

Jedem ist es schon passiert: In einem Gespräch, bei einem Meeting oder im alltäglichen Miteinander trifft uns ein Angriff unseres Gegenübers oftmals unvorbereitet. Überrumpelt und fassungslos ob der verbalen Attacke, verschlägt es uns die Sprache. Im schlimmsten Fall gelingt es uns nicht, unseren Selbstbehauptungswillen abzurufen und uns durchzusetzen, wir geben widerspruchslos auf. Oder wir zahlen es mit gleicher Münze zurück, indem wir ebenfalls auf unfaire Methoden zurückgreifen, und genießen zunächst eine gewisse Genugtuung. Fraglich ist, ob aus diesem Kampf tatsächlich ein Sieger hervorgeht.

Wollen wir unsere Lebensqualität bewahren und sozialverträglich leben, sollte der Fokus stets auf Sachlichkeit, Respekt und Akzeptanz gelegt werden, ohne sich selbst an die Wand drängen zu lassen oder seine Meinung mit Gewalt durchsetzen zu müssen. Erfolgversprechender ist es, den Gegner kurz in Sicherheit zu wiegen, dann aber eindeutig zu signalisieren: Mit mir nicht!

Ein klasse Buch für alle unter uns, die nicht so schlagfertig sind oder sich oft zu sehr unter Druck gesetzt fühlen in Meetings oder Gesprächen. Endlich mal richtig Konter geben, und zwar auf kluge Art und Weise, dies bringt uns das Buch bei. Ein klasse Beispiel dafür ist zb. Die Sie und Ich Form. Es macht beim gegenüber schon einen Unterschied, wenn wir sagen „Sie unterbrechen mich ständig“ oder „Ich habe es nicht gerne unterbrochen zu werden“. Das Signal ist ein ganz anderes, ein selbstsicheres und darauf kommt es doch letztendlich an. Diese und viele mehr Tipps hat das Buch parat und ich kann euch garantieren, dass ihr euch in Gesprächen besser behaupten könnt, wenn ihr dieses Buch durchgearbeitet habt. Daher meine klare Empfehlung. Viel Spaß beim Lesen.