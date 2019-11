Kundalini-REIKI der Neuen Zeit ist ein Buch aus dem Smaragd Verlag vom 16. September 2019.

Kundalini-REIKI der Neuen Zeit

Kundalini-Reiki der Neuen Zeit macht endlich Schluss mit Begrenzungen in der Energiearbeit. Durch die Anhebung der heutigen Schwingungsfrequenz gibt es dank Kundalini-Reiki ein einfaches Energiesystem, ohne Symbole und festgefahrene Vorgaben. Die Neuen Energien basieren auf Liebe und Freude in Wahrhaftigkeit. Das einfachste Selbstheilungssystem für das persönliche Wachstum.

Kundalini-Reiki ist der Klassiker des Neuen Reikis und die Grundlage für eine solide Energiearbeit. Man kann Kundalini-Reiki erlernen, ohne einen anderen Reiki Grad zuvor erworben zu haben. Ein Rundum-Paket, welches eine perfekte Alternative zum Usui-Reiki bietet und bereits im ersten Grad die Schwingung des dritten Grades im Usui-Reiki bietet.

Aus demselben Verlag kann ich euch auch sehr das Buch Ahnentango – Eintauchen in die Urkraft der Ahnen empfehlen: Manchmal ist es unglaublich, wie wir durch Muster und auch die Epigenetik von unseren Ahnen in unserem Leben geprägt sind. Dabei ist es spannend zu wissen, dass auch die Forschung inzwischen erwacht ist und die Bedeutung dessen erkannt hat, was in vielen Kulturen seit Jahrhunderten gepflegt worden ist und noch heute seinen Platz im Alltag hat: Ahnenarbeit ist ein wichtiger Baustein, um im Leben vorwärtszukommen. Unsere Vorfahren haben uns geprägt, aber wir haben vergessen, dass ihr Leben ein bedeutsamer Schlüssel für unser eigenes Leben ist. So tragen wir unter anderem unbewusste Ängste, Beziehungsmuster, finanzielle Probleme von unseren Ahnen auf unseren Schultern, die sich belastend auf uns und unseren Alltag auswirken können…