Konzentriert arbeiten für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 5. August 2020.

Konzentriert arbeiten für Dummies

Ohne Konzentration ist es beinahe unmöglich, Arbeitsaufgaben zügig und fehlerfrei zu bewältigen. Jeder, der konzentrierter und damit effizienter arbeiten will, wird in diesem Buch eine Vielzahl von praktischen und leicht umsetzbaren Tipps finden. Über das Arbeitsleben hinaus gibt es auch im Privatleben eine Fülle von Situationen, in denen Konzentration sinnvoll ist. Sie haben es selbst in der Hand, Ihre Konzentrationsfähigkeit signifikant zu verbessern und erfolgreicher im Job zu sein.

Machen Sie sich auf die Suche nach Ihren persönlichen Ablenkungen und erfahren Sie, wie Sie diese minimieren können. Lernen Sie Ihren beruflichen Alltag so zu organisieren, dass Sie mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten haben. Finden Sie heraus, wie Sie motivierter und damit auch konzentrierter arbeiten können. Nutzen Sie bewährte SOS-Strategien, mit denen Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre Konzentration verbessern können.

Ein richtig interessantes Buch. Oft habe ich das Gefühl ich bin zu sehr abgelenkt von meiner Arbeit, dem wollte ich mal auf dem Grund gehen. Das Buch hat mir geholfen zu verstehen warum das so ist, besonders das Kapitel darüber worum es um einen natürlichen Schutz vom Gehirn geht. Sehr spannend diese Dinge und noch viel mehr zu erfahren, was die Autoren hier schreiben. Ich kann euch sehr empfehlen hier auch einfach mal reinzuschauen, dann wenn ihr auch das Gefühl habt manches mal nicht so konzentriert und fokussiert zu sein, was eure Arbeit angeht. Dieses Zustand könnt ihr hier erst einmal verstehen und dann verbessern.