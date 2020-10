Hüter der heiligen Stätten

Eine zum Nachdenken anregende Doku-Serie, nach der die spirituellen Wahrzeichen der Weltreligionen in neuem Licht erscheinen.

Wer auch noch schönere Bilder sehen will, dem kann ich die Doku Jenseits der Komfortzone – Durch 13 Länder zum K2 auch sehr empfehlen: Mike Horn ist einer der angesehensten Abenteurer der Welt. Zusammen mit seinen Kletterpartnern Fred Roux und Köbi Reichen reist er von der Schweiz aus durch 13 Länder, um in Pakistan auf den schwierigsten Berg der Welt zu gelangen – den K2. Die drei Entdecker tauchen in verschiedene Kulturen und atemberaubende Landschaften ein und kommen ihrem großen Traum von der Besteigung des K2 immer näher…

Auch Der Untergang des Alten Ägypten kann ich sehr empfehlen: Warum versank das alte Königreich Ägypten im Wüstensand? Was geschah vor etwa 4200 Jahren an den Ufern des Nils? Diesen Fragen geht die zweiteilige Dokumentation DER UNTERGANG DES ALTEN ÄGYPTEN nach. Wissenschaftler aus aller Welt suchen nach Antworten: in den Pyramiden des Alten Reiches, in einem Massengrab bei Luxor, an mumifizierten Krokodilen und an den Gletschern des Kilimandscharo.