Homöopathische Symbolapotheke. 70 wichtige „Kleine Mittel“ ist ein Buch aus dem Mankau Verlag vom 2. September 2019.

Schon mit dem ersten Band der „Homöopathischen Symbolapotheke“ führten die Autorinnen die klassische Homöopathie Samuel Hahnemanns in ein neues Zeitalter: Denn die Frequenzen und „Informationen“ der homöopathischen Heilmittel lassen sich nicht nur über die bekannten Globuli oder Tropfen, sondern ebenso gut durch deren „Übersetzung“ in Symbole und Zeichen übertragen. Die Symbolmittel haben sich dabei im Praxistest als äußerst wirksam erwiesen – sie stehen der Kügelchenform in nichts nach. So haben sie seit dem Erscheinen des ersten Bands Ende 2017 eine große Zahl an begeisterten Anhängern und Anwendern gefunden.

Das vorliegende Buch stellt auf einfache und kostengünstige Weise 78 eher unbekannte, aber dennoch sehr wichtige und hilfreiche Symbolmittel zur Verfügung. Mithilfe dieser kraftvollen Zeichen können Sie mit dem ganzen Spektrum des Heilmittels und gleichzeitig mit der „Essenz“ der Ursubstanz in Resonanz gehen, gleichsam „mitschwingen“; so werden Ihre Selbstheilungskräfte auf Körper-, Geist- und Seelenebene optimal aktiviert.