Hobby von Matthias Schweighöfer

Hobby ist das neuste Album von Matthias Schweighöfer und Airforce1 (Universal Music) aus dem Jahr 2020.

Matthias Schweighöfer zählt zu den gefragtesten deutschen Schauspielern der Gegenwart. Drei Jahre nach seinem Top-5-Debüt „Lachen Weinen Tanzen“ hat er nun mit „Hobby“ ein neues Album aufgenommen. „Das Album zu hören, fühlt sich an, wie über einen Flohmarkt zu schlendern und die unterschiedlichsten Dinge zu finden“, sagt Matthias.

In ihrer musikalischen Vielschichtigkeit beweisen die 15 Songs auf „Hobby“ eindrucksvoll, welche Entwicklung Matthias Schweighöfer in den letzten Jahren durchgemacht hat. Der Dringlichkeit der Stücke merkt man an, wie wichtig ihm die Musik ist. Als Therapie, als Ventil und auch als Hobby. „Ein Hobby kann die Welt bedeuten; kann die Zeit sein, in der man alles um sich vergisst; kann die gesunde Routine im Chaos sein. Oder einfach nur Spaß machen. Ich könnte mir keinen passenderen Titel für dieses Album vorstellen, denn die Musik war mein Hobby. Mittlerweile ist sie neben der Schauspielerei zum Beruf geworden und das ist der Wahnsinn. Ich möchte mit diesem Album allen Mut machen, ihrem Herzen zu folgen.“

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass Matthias Schweighöfer auch Musik macht und singt. Ich war sehr überrascht dieses mittlerweile schon zweite Album zu sehen. Musste ich natürlich mal reinhören, weil mich interessiert hat wie er so singt. Als Schauspieler muss ich ehrlich sagen finde ich ihn ok, aber nicht so gut wie viele anderen. Also der Matthias Schweighöfer Hype ist völlig an mir vorbei gegangen. Ich sehe seine Filme zwar gern, empfinde das aber nicht als herausragende schauspielerische Leistung, sondern höchstens ganz okay. Bei der Musik ist es ebenfalls so. Manche Tracks waren gar nicht schlecht, die meisten aber waren einfach ok. So hört sich das Album auch, es gibt 2-3 Lieder die ich nun schon öfter gehört habe, den Rest aber bisher nur einmal. Ein solides Album, ich kann euch empfehlen einfach mal reinzuhören und euch ein Bild davon zu machen. Viel Spaß beim hören.