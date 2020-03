Halbzeit von Das Lumpenpack

Am 06.03.2020 erscheint das erste ‚Live Best of‘-Album „Halbzeit“, aufgezeichnet in Mannheim, wo sich die beiden 2011 kennengelernt haben. Das Duo präsentiert einen Querschnitt durch neun Jahre Freundschaft und sieben Jahre Bandgeschichte auf siebzehn Songs in neunzig Minuten. Ein Konzert, das in seiner charmanten Imperfektion offenbart, warum Das Lumpenpack mehr als eine gewöhnliche Band ist und ihre Liveauftritte so begehrt sind. „Halbzeit“ steht aber gleichzeitig für eine Zäsur – für das Atemholen vor der nächsten Runde …

Ich hatte das Lumpenpack bisher gar nicht so auf dem Schirm und dachte mir die Tage nur mal so „Höre ich hier mal rein“ und war selten so schwer begeistert. Das Album ist einfach genial. Direkt zu Anfang wird man schwer begeistert mit „Zwei“ das ich sicher mittlerweile schon 30 Mal gehört habe. Aber auch das weitere Album ist schwer genial. Ich hatte wirklich selten so viel Freude mit einem Album, daher würde ich euch am liebsten zwingen es zu kaufen. Gerade auch wegen dieser coolen Aktion:



DAS LUMPENPACK sammelt mit „Quarantäne Konzert“ über 130.000 Euro für guten Zweck ein: aufgrund ausfallender Tourdaten spielten Max Kennel und Jonas Frömming, alias Das Lumpenpack, ein „Quarantäne Konzert“ in einem menschenleeren Kölner Gloria, das Fans am gestrigen Montagabend live auf YouTube miterleben konnten. Die Live-Übertragung erreichte 24.000 Zuschauer, die die Band mit begeisterten Kommentaren überschütteten. Zwischenzeitlich ging die Website www.derneuerestderband.de in die Knie, da der Ansturm auf die Tickets für Konzertdaten im Oktober die Server-Kapazitäten überstieg. Bei diesen neuen Tourdaten spielt Das Lumpenpack erstmals live mit voller Band und verabschiedet sich damit von ihrer Zeit als musikalisches Duo.