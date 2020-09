Graswurzelinitiativen in Unternehmen: Ohne Auftrag – mit Erfolg!: Wie Veränderungen aus der Mitte des Unternehmens entstehen – und wie sie erfolgreich sein können aus dem Vahlen verlag vom 29. Juli 2020.

Was passiert eigentlich, wenn sich Mitarbeiter aus der Mitte der Organisation selbstorganisiert in Bewegung setzen, um ihr Unternehmen zu verändern? Eine Graswurzelinitiative ist oft mehr als ein kurzer, einmaliger Impuls, denn sie hat das Potenzial, Organisationen nachhaltig zu verändern. Das Buch bietet eine Nahaufnahme aus deutschen Konzernen. Es beleuchtet Initiativen aus Sicht von Entscheidern und Akteuren und zeigt die kritischen Erfolgsfaktoren.

Als ehemaliger Vorstand von Telekom, Lufthansa und Continental bekannt und heute aktives Bundestagsmitglied kommentiert Dr. Thomas Sattelberger seine Sicht auf die Rolle von Graswurzelinitiativen für den Wandel aus der Mitte im Rahmen der aus seiner Sicht dringend notwendigen Selbsterneuerung der deutschen Wirtschaft. Der Epilog der bekannten Organisationssoziologin Judith Muster (Universität Potsdam) ergänzt schließlich die praktischen Beobachtungen und Analysen der Autoren um eine kritische Würdigung von Veränderungsinitiativen aus der Mitte aus organisationssoziologischer Sicht und liefert damit eine weitere Facette auf die Thematik.

Den Begriff Graswurzelinitiativen hab ich vorher noch nie gehört. In dem Buch wird aber zunächst einmal genauestens erklärt was das eigentlich ist, welche menschen diesen kreisen anhören und wie diese Menschen für Veränderungen sorgen können. Ich habe mich in dem Buch wiedergefunden, zumindest so wie ich früher einmal in einem Unternehmen war. Ich habe mich immer gefragt ob die Dinge, die ich damals machte falsch oder richtig waren, mit diesem Buch weiß ich nun, dass ich innovativ war, dass ich wichtig war und wichtig für das Unternehmen, weil ich eben Dinge anders getan habe, ohne das ich zu irgendeiner Leitung gehört habe und das es genau das ist, was manche Unternehmen brauchen. Ein sehr interessantes und spannendes Buch, dass ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen kann.