Gewinne für jedermann: Die 10 wichtigsten Fragen auf Ihrem Weg zum Börsenerfolg ist ein Buch aus dem Börsenbuchverlag vom 7. Mai 2020.

Professionelle Vermögensverwaltung ist ein Buch mit 7 Siegeln … bis man die richtigen Fragen stellt. David Stein, selbst professioneller Vermögensverwalter, geht in seinem Buch dem Geheimnis der erfolgreichen Geldanlage in Form von 10 Fragen auf den Grund, darunter: Ist es Investition, Spekulation oder Glücksspiel? Wer nimmt die Gegenseite des Trades ein? Was braucht es, um erfolgreich zu sein? Wenn die Leser sich diese Fragen stellen und die Antworten darauf kennen, sind zwei enorm wichtige Ziele erreicht: a) Sie wissen, dass sie nicht allwissend sind; b) sie wissen, dass sie auf sich und ihr Wissen vertrauen können. Diese Grundlage, auf die auch Profis zurückgreifen, ebnet den Privatanlegern den Weg zum Börsenerfolg.

Wenn man ein Investment nicht erklären kann, sollte man es nicht anwenden. Dieser Spruch steht relativ am Anfang in dem Buch und hat so viel wahres an sich. Wer kann schon genau irgendeine Invenstmentmethode erklären bis ins Detail? Ich konnte das nicht. Das Buch hat mir aber geholfen einen tollen Überblick zu bekommen und mein Interesse zu wecken, verschiedene Möglichkeiten auszuführen, bzw. mich weiter zu informieren und daher geht auch hier eine ganz klare Empfehlung raus.

Passend dazu, kann ich euch das Buch Krisenfest aus demselben Verlag empfehlen: