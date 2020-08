GAIA – Das blaue Juwel ist eine Doumentation von Polyband/WVG aus dem Jahr 2020.

Dieser preisgekrönte Dokumentarfilm zeigt auf sehr klare und einfache Weise, über welche Möglichkeiten der Mensch in Wirklichkeit verfügt: Die Rückkehr in die eigene Balance und die direkte Kommunikation mit der Erde sind dabei nur zwei Aspekte. Während das alte Gedankenparadigma uns noch erklärte, dass die Erde eine Ansammlung von Wasser, Mineralien, Pflanzen und anderen Lebewesen in den verschiedensten Formen sei, zeigt „GAIA – Das blaue Juwel“ eine völlig neue Sichtweise auf unseren Planeten. Zu Wort kommen verschiedene Protagonisten wie zum Beispiel David und Gudrun Miller und Dr. Roger Nelson, die sich mit planetarer Heilung beschäftigen sowie die Autorin Pepper Lewis, die spirituelle Stimme von GAIA. In berührenden Klängen und Bildern lässt der Film den Zuschauer wieder erinnern, wie wichtig und bedeutungsvoll jeder einzelne Mensch ist.

Also so eine Dokumentation habe ich bisher noch nie gesehen, es war eher so ein Mix aus Meditations DVD und Dokumentation über unserer Erde mit wunderschönen Aufnahmen und Sätzen die auf jeden Fall zum Nachdenken anregen. Ein schönes Projekt, da kann ich euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen und es auf euch wirken zu lassen.

