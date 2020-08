Fußball: 80 schmutzige Tricks auf dem Platz ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 15. Juni 2020.

Fußball – 80 schmutzige Tricks auf dem Platz beschreibt in allen Einzelheiten die cleveren, hinterlistigen und unerhörten Tricks, die niemand vermissen würde, die aber schon manch einem Team zum Sieg verholfen haben.

Aus der Sicht eines erfahrenen Schiedsrichters schildert das Buch 80 Tricks, Täuschungsmanöver und Bluffs, mit denen sich ehrgeizige Trainer und ausgekochte Spieler einen unfairen Vorteil verschaffen und ihre Gegner buchstäblich ins Stolpern bringen. Die Meister dieser dunklen Künste wissen, wie sie betrügen, täuschen, die Regeln beugen und ihre Gegner ausschalten können. Das Buch stellt Ihnen die hässliche, unerfreuliche und unsportliche Seite unseres „schönen Spiels“ vor, damit Sie ihr nicht zum Opfer fallen. Ob als Spieler, Trainer, Unparteiischer, Fan, Kommentator, Journalist oder Kluboffizieller: Mit dem vorliegenden Buch sind Sie gegen alle schmutzigen Tricks gewappnet!

Ein mal sehr witziges und interessantes buch mit allen fiesen Tricks des Fußballs. Einerseits warnt es natürlich, andererseits kann man es auch als Anleitung nehmen wie man richtig betrügt, wie man fies ist und wie man am besten auf Zeit spielt. Gestandene Profis wissen das natürlich, jahrelange Fußballfans ebenfalls, so ist das eher was für die jüngere Generation und da dann sicher auch ziemlich interessant, ich kann euch einen Blick in dieses Buch also auf jeden Fall mal empfehlen.