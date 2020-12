Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 2. Dezember 2020.

Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen für Dummies

Sie wollen Ihre Finanzen in den Griff bekommen, wissen aber nicht wie? Oder vielleicht haben Sie dieses Thema auch schon zu lange vor sich hergeschoben? Finanzielle Unabhängigkeit und Geldanlage sind Themen, die für Frauen heute wichtiger sind denn je. Nur wenn Sie sich selbst darum kümmern, finden Sie die beste Lösung für sich.Lisa Breloer zeigt Ihnen, wie Sie sich im Alter und für Schicksalsschläge absichern. Neben der Lebensplanung hat auch die eigene Finanzplanung großen Einfluss auf Ihr Vermögen. Sie erfahren, wie Sie das Thema Finanzen in einer Beziehung fair regeln können. Mit diesem Buch finden Sie Ihren eigenen Weg, um finanziell fest im Sattel zu sitzen und Ihr Geld anzulegen. Sie bekommen obendrei den Durchblick im Finanzdschungel: über Festgeld, Anleihen, ETFs bis hin zu Rohstoffen und Renten. Diese Themen werden verständlich erklärt und Sie können gleich loslegen.

Mein erster Gedanke als ich das Buch gesehen habe war „Braucht es das?“ im Ernst, sind wir noch so weit zurück, dass man ein Buch braucht wie Frauen finanziell unabhängig werden? Eigentlich sollte man das nicht mehr brauchen, aber viele Ehen sind eben noch so wie damals. Der Mann ist voll berufsfähig, die Frau arbeitet meistens nebenbei und erzieht die Kinder, kümmert sich um alles. Ein undankbarer Job, wenn es um finanzielle Sicherheit geht. Da setzt dieses Buch an und gibt euch Tipps, euch selbst abzusichern und das kann man ja im Grunde nur empfehlen.