Fett heilt, Zucker tötet: Ursachen und Heilung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Adipositas und anderen Stoffwechselerkrankungen ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 19. September 2019.

Fett heilt, Zucker tötet

Seit Jahrzehnten meiden wir Fett wie die Pest, wir essen fettarme und fettfreie Produkte, lieber Eiweiß statt Eigelb und schneiden jedes Stückchen Fett vom Fleisch, um der allgemein akzeptierten Empfehlung nachzukommen, unseren Fettkonsum einzuschränken.

Wir haben unseren Fettverzehr insgesamt erfolgreich reduziert und Fett durch sogenannte gesunde Kohlenhydrate ersetzt – zumeist in Form von raffiniertem Getreide und Zucker. Was ist die Folge daraus? Adipositas befindet sich auf einem historischen Höchststand, Diabetes und Stoffwechselstörungen sind auf epidemische Ausmaße angewachsen, und Herzerkrankungen sind Todesursache Nummer eins. Pflichtbewusst haben wir den Rat der »Experten« befolgt, und in der Folge sind wir heute kränker als jemals zuvor.

Was ist da schiefgelaufen? Sie können sich bei der Zuckerindustrie bedanken. Mit cleverem Marketing, Irreführung, mangelhaften wissenschaftlichen Studien und einflussreicher Lobbyarbeit hat die Zuckerindustrie mit Erfolg die Aufmerksamkeit weg von sich selbst gelenkt und die Schuld für unsere schlechte Gesundheit dem Fett, insbesondere dem gesättigten Fett, in die Schuhe geschoben. Und wir sind voll darauf reingefallen.

Dieses Buch erklärt Ihnen, wie Zucker und raffinierte Kohlenhydrate Ihre Gesundheit zerstören. Es liefert neue Belege und aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse über das unglaubliche Heilungspotenzial von Speisefett und erläutert, wie und warum bestimmte Fette heute nicht nur als gesund gelten, sondern sogar zu unseren stärksten Superfoods gehören und Ihnen mehr Vitalstoffe liefern als das beste Multivitaminpräparat.