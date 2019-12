Evolution ist das neueste Album von Northern Lite und Una Music (Rough Trade) vom 29. November 2019.

Evolution von Northern Lite

unter Evolution versteht man gemeinhin die allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von organischen Strukturen von Generation zu Generation. Überträgt man diesen Gedanken aus der biologischen Welt in die musikalische von Northern Lite, so trägt jedes neue Album die signifikanten Merkmale seiner Vorgänger in sich, aber erfindet dennoch den typischen Northern Lite Sound auf spielerische Art neu.

„Evolution“, das 13. Studioalbum von Northern Lite, gibt ihrem unstillbaren Drang nach Härte und Geschwindigkeit Raum, ohne jedoch die existenzielle Notwendigkeit von Liebe zu verleugnen. Sich ihrer eigenen Vergänglichkeit bewusst geworden, gehen Kubat, Bohn und Rödel, nun jenseits der vierzig, schonungslos mit sich ins Gericht. Weder textlich noch musikalisch werden Gefangene gemacht. Von zärtlich quecksilbrigen Pop Balladen, bis hin zu neuen Hymnen, die die Kraft haben, ganze Generationen im Herzen zu verbinden, nimmt jeder Song des neuen Albums seine Hörer mit auf eine Reise zu sich selbst.

Ich finde es gerade heftig, dass offenbar 12 Alben so an mir vorbei gegangen sind, denn ich kannte die Künstler bisher nicht. Was mich total wundert, denn die Musik ist richtig fett. Beinahe etwas so, bei einigen Tracks zumindest, wie man es von Paul Kalkbrenner kennt. Das ist genau meine Musik und deswegen meine ganz klare Empfehlung für euch.

Tourdaten:

20.12. – Berlin, Astra

21.12. – Vacha, Vachwerk

27.12. – Leipzig, Felsenkeller

28.12. – Erfurt, Halle 6

24.01. – Zwickau, Seilerstrasse

25.01. – München, Muffathalle

06.02. – Frankfurt, Nachtleben

07.02. – Magedeburg, Factory

08.02. – Rostock, M.A.U.

13.03. – Jena, Kassablanca

14.03. – Hamburg, Docks

21.03. – Dresden, Kleinvieh