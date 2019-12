Es gibt noch Haselnußsträucher ist ein Film mit u.a. Heinz Rühmann, Luitgard Im, Katharina Böhm, Anneliese Uhlig und Sigmar Solbach von Pidax Film aus dem Jahr 1983.

Es gibt noch Haselnußsträucher

François Perret-Latour (Heinz Rühmann) war früher ein erfolgreicher Bankier und ein Mitglied der besten Pariser Gesellschaft . Das aufregende Leben ist längst vorbei, nun ist er trotz großer Familie die meiste Zeit allein in seiner Pariser Wohnung an der Place Vendôme. Doch dann kommt es innerhalb kürzester Zeit zu einigen Vorfällen, die dem alten, einsamen Mann wieder Leben einhauchen. Seine 16-jährige Enkelin, die sich verzweifelt an ihn wendet, weil sie schwanger ist, spielt dabei eine wesentliche Rolle …

„Es gibt noch Haselnußsträucher“ ist ein „rührendes TV-Drama nach Georges Simenon“ (TV Spielfilm). Der im Oktober 1982 an Originalschauplätzen in Paris gedrehte Film wurde allseits von der Kritik gelobt: „Hochbetagt gibt Rühmann noch mal alles! Rühmann besticht in seiner letzten Rolle noch einmal als Charakterdarsteller“, so TV Spielfilm. Der letzte Auftritt vor der Filmkamera des damals 80-jährigen Heinz Rühmann bewegt und fesselt.

Ein klasse Film mit einem Hein Rühmann in Hochform. Als ich gesehen habe, dass Pidax diesen auf DVD bringt, musste ich den natürlich sofort haben, weil es ein ganz besonderer Film ist, es ist der letzte mit diesem großen Star. Und auch mit 80 Jahren schafft er es mich zu begeistern und eine klasse Rolle zu spielen. Zwar bleiben einige Fragen offen, aber er spielt die Rolle so überzeugend, dass ich richtig enttäuscht war als der Film nach nicht einmal einer Stunde schon vorbei war. Ich kann ihn euch aber dennoch sehr empfehlen, einfach ein toller nachdenklicher Film.