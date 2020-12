Es geht auch ohne Pille: Das 30-Tage-Programm für den Hormonausgleich und das schonende Absetzen der Antibabypille ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 13. Oktober 2020.

Es geht auch ohne Pille

Von weltweit 100 Millionen Frauen alleine in Deutschland sind das 7 Millionen nehmen etwa 60 Prozent die Antibabypille nicht zur Verhütung ein. In vielen Fällen wird die Pille zur Bekämpfung von Symp­tomen wie schmerzhafter Regelblutung oder sogar Akne verschrieben. Doch was viele nicht wissen: Das beliebte Verhütungsmittel kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Die Liste ist lang. Wussten Sie etwa vom erhöhten Risiko für Herzinfarkte, Schilddrüsen-, Nieren- und Autoimmunerkrankungen, Brust- und Gebärmutterhalskrebs, Haarausfall, chronische Infektionen oder extreme Müdigkeit?

Dr. Jolene Brighten, spezialisiert auf die Behandlung von durch die Antibabypille verursachten Hormonstörungen, legt mit Es geht auch ohne Pille ihr bewährtes 30-Tage-Programm der breiten Öffentlichkeit vor. Damit lassen sich die Nebenwir­k­ungen spielend leicht umkehren und dem Post-Pill-Syndrom nach dem Absetzen erfolgreich entgegenwirken. Brightens Aufklärungsratgeber ist eine echte Pionierarbeit und ein sehr umfassendes Buch, das neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit einem klaren Behandlungsplan kombiniert.

Dieses Buch umfasst: das innovative 30-Tage-Programm mit einem leicht umsetzbaren Ernährungsprogramm und begleitenden Nahrungsergänzungsmitteln, mehr als 30 hormonausgleichende Rezepte, um das 30-Tage-Programm direkt umsetzen zu können, einfache Lösungen zur Entgiftung der Organe und zur Verbesserung von Libido, Menstruationszyklen und Fruchtbarkeit sowie detaillierte Informationen zu alternativen Verhütungsmitteln. Mit Dr. Brightens Hilfe bringen Sie wieder Ordnung in das hormonelle Chaos und finden zurück zu innerer Balance und zu einem stabilen Organismus.

Es geht auch ohne Pille geht wie kein anderes Buch auf die gefährlichen Auswirkungen der Antibabypille auf den weiblichen Körper ein. Alle Frauen, die sich für die hormonelle Empfängnisverhütung entscheiden, sollten dieses Buch lesen. Die Konsequenzen sind zu groß, als dass sie einfach ignoriert werden dürfen. Schützen Sie Ihr zukünftiges Kind und Ihre eigene Gesundheit!