Erfolgreich Klausuren schreiben ist ein Buch aus dem utb Verlag vom 9. September 2019.

»Erfolgreich Klausuren schreiben« bietet Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften einen praktischen Leitfaden zum prüfungsorientierten Lernen und effizienten Schreibverhalten während der Klausur. Studierenden- und Dozenten-befragungen ergaben, dass Klausuranforderungen meist nur unbewusst erfasst werden. Lothar Bunn untersuchte erstmals die kognitiven, textlichen und methodischen Anforderungen. Er zeigt anhand zahlreicher konkreter Beispiele, wie Klausuren erfolgreich vorbereitet und gemeistert werden können. Im Mittelpunkt des Buchs steht die Analyse authentischer Aufgabenstellungen unterschiedlicher Fächer.

Lothar Bunn gibt daraus ableitend praktische Tipps zum Lern- und Studierverhalten. MC-Klausuren und Beurteilungskriterien sind eigene Kapitel gewidmet. Lothar Bunn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sprachenzentrum der Universität Münster im studienbegleitenden Bereich Deutsch als Fremdsprache.

Wer kennt das nicht? Die nächste Klausur steht an, doch wie lernt man dafür am besten? Ich selbst hatte damit immer Schwierigkeiten früher und habe etliche Fehler gemacht in meinem Lernverhalten. Wenn ich dies Buch damals schon gehabt hätte, wer weiß um wie viel ich erfolgreicher gewesen wäre. Denn dieses Buch hilft einem wirklich sich auf seine Klausuren vorzubereiten. Ich glaube nicht zuletzt auch weil man sich aktiv mit dem Thema beschäftigt. Ich bin überzeugt davon, dass man mit diesem Buch seine Klausuren stark verbessern kann und kann euch das Buch daher sehr empfehlen.