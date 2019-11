Entfesselt Laufen: Bewegungsmuster neu «verkabeln» ist ein Buch aus dem KVM – Der Medizinverlag vom 1. April 2019.

Entfesselt Laufen: Bewegungsmuster neu «verkabeln»

Ihre körperliche Fitness ist die Grundlage Ihrer Laufform. Stabilität, körperliche Stärke und Mobilität sind essenzielle Voraussetzungen für Höchstleistungen auf der Laufstrecke egal ob auf der Aschenbahn, auf Waldwegen, ob bei Sprints oder der Langstrecke.

In diesem Buch verarbeitet der Autor, Jay Dicharry, seine langjährige Coaching-Erfahrung mit Laufsportathleten und verknüpft sie mit hochmodernen biomechanischen Forschungsergebnissen. Der Balanceakt zwischen maximaler Trainingsbelastung und Verletzungsprävention stellt dabei die größte Herausforderung dar. In 15 speziell entwickelten Workouts beschreibt er, wie Sie alte Verletzungen, Mobilitätsprobleme, Haltungsschwächen und Unausgeglichenheiten in den Griff bekommen und Ihre Bewegungsmuster sowohl auf kognitiver als auch körperlicher Ebene neu «verkabeln» können. Um die grundlegenden Bewegungsfähigkeiten zu entwickeln, die für ein schnelleres und sichereres Laufen notwendig sind, müssen Sie als Sportler nicht nur kräftiger werden, sondern vor allem auch Ihre Bewegungsabläufe besser kontrollieren. Durch Selbsttests und spezielle Übungen, die sich auf diese konkreten Fähigkeiten konzentrieren, wird Ihr Körper beginnen, Unausgeglichenheiten zu korrigieren und sich neue, verbesserte Gewohnheiten anzueignen. Hierzu gibt Ihnen «Entfesselt Laufen» folgende Ressourcen an die Hand:

Selbsttests, mit denen Sie Ihre Gelenkmobilität, die Stabilität Ihrer Haltung, Drehbewegungen und Ausrichtung überprüfen können 83 Übungen, um Blockaden in den Griff zu bekommen, präzisere Bewegungen auszuführen, Kraft aufzubauen und Ihre Stärke zu verbessern 15 gezielt zusammengestellte «Entfesselt-Laufen-Workouts», um dauerhaft effektiv an Stärke, Stabilität und Schnelligkeit zu gewinnen Jay Dicharrys «Entfesselt-Laufen-Programm» ist eine in der Praxis erfolgreich erprobte Methode, mit der sich Athleten optimal auf die beim Laufen entstehenden Belastungen und Herausforderungen vorbereiten können mit dem Ziel, schneller, ausdauernder und effizienter zu werden. Darüber hinaus gibt dieses Buch aber auch interessierten Sportlern aus den Bereichen Athletik, Kraftsport, Crosstraining oder Klettern zahlreiche Übungen und wertvolle Tipps an die Hand, damit sie effektiver trainieren und nachhaltig ihre Leistung steigern können.