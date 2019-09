Endlich Wein verstehen: Einfach. Klar. Ungefiltert ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 26. August 2019.

Endlich Wein verstehen: Einfach. Klar. Ungefiltert

Die Weinwelt umgibt ein Hauch von Exklusivität und Unnahbarkeit. Jahrgänge, Klassifikationen, Herkunftsbezeichnungen, Reblagen, Appellationen und oft absurde Aromenbeschreibungen überfordern viele Weinneulinge. So viel Ernsthaftigkeit behindert oft die Freude und Lust am Genuss – so die Überzeugung der jungen, unkonventionellen Wein-Bloggerin Madelyne Meyer, alias Edvin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Weinwissen humorvoll, ohne Hemmungen und unverkrampft zu vermitteln.

Mit ihren witzigen Illustrationen bringt sie dem Anfänger auf freche, fröhliche und gleichzeitig simple und unverstellte Art den Wein näher. Von Gläsertypen bis zur Bedeutung von Terroir, von Sorten und Aromen bis zu Anbaugebieten und dem, was einen guten Wein eigentlich ausmacht, werden die wichtigsten Themen anschaulich und für alle verständlich dargestellt. So wird jeder im Handumdrehen zum Weinkenner, der sich im Weinalltag behaupten kann.

Seit letztem Jahr beschäftige ich mich viel mit Weinen. Ich habe da richtig Spaß dran gefunden und vor allem bin ich auf den Geschmack gekommen. Seit dieser Zeit probiere ich viele Weine aus und lerne beinahe täglich neues. Auf der Suche nach noch mehr Wissen bin ich auf dieses Buch gestoßen, das einem ganz einfach die einfachen Dinge beibringt und erklärt. Wie dekantiert man, wie hält man eine Flasche, welche Rebsorten gibt es usw. eben all das nützliche Wissen um vom Unwissendem zum Weinprofi zu werden. Das dann noch sehr gut und kreativ umgesetzt, dass das Buch richtig viel Spaß bringt und daher meine ganz klare Empfehlung.