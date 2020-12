Endless – Nachricht von Chris

Dreißig Jahre nach „Ghost – Nachricht von Sam“ (mit Patrick Swayze, Demi Moore) erscheint ein junger Liebesfilm, der nicht nur den Glauben an die große Liebe stärkt, sondern auch den Glauben an die Liebe über den Tod hinaus. Mit „Captain Fantastic“ und „Es“ Superstar Nicholas Hamilton und „X-Men“ Schönheit Alexandra Shipp.

An Ghost – Nachricht von Sam musste ich auch am Anfang denken, ein klasse Film damals und euch heute noch mehr als sehenswert. Dieser Film setzt da so ein bisschen an und hat eine ganz ähnliche Story. Aber ich finde der Film übertreibt es auch hier und da ein wenig. Das war mir dann schon zu krass stellenweise mit dem herumteleportieren. Dennoch im Grunde ein sehr gefühlvoller Film, der eben seine Stärken und Schwächen hat. Bewegt hat der Film schon ein wenig, aber mehr als das fand ich die Message am Ende viel besser. Das Leben geht auch nach einem großen Verlust weiter. So kann man es schon kurz sagen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen mal reinzuschauen, besonders dann, wenn du anspruchsvolle Filme mit Message magst. Viel Spaß beim schauen.