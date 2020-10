Einfach richtig älter werden: Nur 5 Alltagsübungen täglich halten uns fit ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 5. Oktober 2020.

Einige wenige Alltagsübungen können uns helfen, gesund älter zu werden und fit zu bleiben. Gerade wenn man wenig Zeit hat, ist hier eine Alltagsroutine hilfreich. Neben einzelnen Übungen werden daher Mini-Workouts präsentiert, um mit nur fünf Übungen täglich fit und gesund zu bleiben. Zahlreiche Miniprogramme können per QR-Code als Videosequenzen abgerufen werden – die anschauliche Darstellung erleichtert das Üben. Beim Üben entwickelt sich die Kraft aus der Körpermitte heraus. Von den Fußspitzen bis in die Fingerspitzen wird über Muskelketten dynamisch in die Extension, die Streckung, die Aufrichtung „gearbeitet“. Gleichzeitig wird die Beweglichkeit in den Gelenken erweitert. Das ist das Geheimnis der Effizienz dieser Bewegungskonzepte.

Die Muskulatur ist im übertragenen Sinne ein natürliches Korsett. Bauch-, Becken-, Rücken- sowie Arm- und Beinmuskulatur gewinnen mit den vorgestellten Mini-Workouts an Kraft, Stabilität und Flexibilität. Wie selbstverständlich wird sich die äußere Haltung aufrichten. Dadurch verschwinden automatisch Defizite der Körpermechanik. Dies spiegelt sich schnell im Alltag wider. Man fühlt sich stabiler, aber auch flexibler, einfach aufgerichteter und fitter. Mit der äußeren Aufrichtung erfährt ebenso die Psyche eine innere „Aufrichtung“, denn Haltung modifiziert die innere Stimmung. Viele Schmerzsymptome verschwinden wie von selbst. Haltung entspannt halten macht glücklich!

Hera Lind und Hajo Heist alias Gernot Hassknecht schildern in ihren Vorworten die Effektivität der Workouts und ihre Begeisterung für diese Mini-Programme, die jeder problemlos in seinen Alltag integrieren kann. Ernährungstipps für ein gestärktes Immunsystem und einfache Entspannungsübungen runden das Buch ab. Mit diesem Training – Bewegung, Ernährung und Entspannung – erzielen Sie in kurzer Zeit einen maximalen Effekt und fühlen sich gesund und glücklich!

Man muss es leider so sagen wie es ist, ich werde langsam älter. Mit meinen fast 41 Jahren bin ich an einem Punkt, an dem ich merke, dass mein Bewegungsapparat anders ist als noch vor 10 Jahren. Dieses buch habe ich als Anlass genommen meine Mobilität möglichst lange zu erhalten und an einem Punkt zu kommen wo ich sagen kann, dass ich mich noch super bewegen kann. Diese Übungen sind klasse dazu, sie setzen genau da an, wo ich abbaue. Von daher kann ich euch das Buch sehr empfehlen, weil es euch einfach ein Stück weit Freiheit gibt und dafür sorgt, dass ihr noch viele Jahre habt in denen ihr euch gut bewegen könnt. Probierts doch einfach mal aus.