Ein Sonntag auf dem Lande ist ein Film mit u.a. Louis Ducreux, Michael Aumont, Sabine Azéma, Geneviève Mnich und Monique Chaumette von Pidax Film aus dem Jahr 1984.

Ein Sonntag auf dem Lande

Ein Landhaus in Frankreich, im Spätsommer des Jahres 1912. Der alte Kunstmaler Ladmiral empfängt wie jeden Sonntag seinen Sohn Gonzague, dessen Ehefrau Marie-Thérèse und die drei Enkelkinder. Die Stimmung ist wie immer etwas angespannt, denn der mit seinem Leben unzufriedene Vater hält seinen Nachkommen für einen Versager. Alles ist wie immer, als plötzlich die alleinlebende Tochter Irène auftaucht. Sie besucht ihren Vater selten, reißt aber mit ihrer guten Laune das sonntägliche Familientreffen aus der Routine und sorgt für einen komplett unerwarteten Verlauf des Nachmittags …

Regisseur Bertrands Taverniers Meisterwerk wurde vielfach preisgekrönt, unter anderem in Cannes 1984 für die beste Regie. 1985 erhielten Kameramann Bruno de Keyzer, Hauptdarstellerin Sabine Azéma und die beiden Drehbuchautoren den begehrten César als Beste ihres Faches. Das Lexikon des internationalen Films schrieb: „Die Wehmut des allmählich vom Leben Abschied nehmenden Künstlers und seine Erkenntnis, nicht alles geleistet zu haben, was ihm möglich gewesen wäre, spiegelt der Film in mit meisterhafter Farbdramaturgie beschworenen Stimmungen. Er entfaltet eine Kunst des Details mit Lichteffekten, Farben und Tönen, deren Ästhetizismus nie zum Selbstzweck wird.“

Prisma.de spricht von einem „bildgewaltigen Meisterwerk“ und schreibt weiter: „Tavernier baut hier eine Atmosphäre auf, die durch die ästhetischen Farbkompositionen beinahe einem impressionistischen Gemälde entspricht und schuf so ein melancholisches, detailfreudiges Kunstwerk, das nicht nur durch die exzellente Fotografie, sondern auch durch die brillante Darstellercrew getragen wird.“