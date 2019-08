Die Geschichte von Maria: In Leichter Sprache ist ein Buch aus dem Spaß am Lesen Verlag vom 12. August 2019.

Maria setzt sich an einen Tisch. Sie denkt an ihren Deutsch-Lehrer. „Sie müssen rausgehen“, sagt ihr Lehrer immer. „Und mit Leuten reden.“ Wenn man neu ist in einem Land, ist alles schwer. Vor allem öffentliche Verkehrs-Mittel. Maria nimmt zum ersten Mal die Straßen-Bahn. Aber wie kommt sie wieder nach Hause?

Die Geschichte von Maria ist Teil unserer Buchreihe Mitten im Leben. Diese Serie wurde für Lese-Anfänger entwickelt. Autor ist Johan van Caeneghem. Er ist Lehrer in der Erwachsenenbildung.

Ich finde diese Bücher in einfacher Sprache immer klasse, also lasst euch nicht so von der Bewertung ablenken, es lässt sich schwer wie ein „normales“ Buch behandeln, ich kann euch den Kauf trotzdem empfehlen, eben an alle die, die gerade lesen lernen, weil das Buch eben sehr kurz und sehr einfach zu lesen ist.

