Die Freiheit Nehm Ich Mir von Stefan Zauner

Back To The Roots geht eine der wohl bekanntesten Stimmen Deutschlands! Zum 40jährigen Jubiläum der Münchener Freiheit, die im Oktober 1980 gegründet wurde, überrascht uns Ex-Sänger Stefan Zauner mit einer ganz besonderen Veröffentlichung. Die letzten 10 Jahre ist der kreative Songschreiber zusammen mit der Sängerin Petra Manuela eigene musikalische Wege gegangen. Alben wie Zeitgefühl , Fabelhaft , Mensch ärgere dich nicht , So weit, so gut oder zuletzt Persönlich folgten seinem neuen musikalischen Konzept. Jetzt, fast 10 Jahre nach seiner Zeit mit der Münchener Freiheit, wagt er einen Rückblick auf diese unvergessene Ära, hat sich, unabhängig von geschichtsträchtigen Hits, die Freiheit genommen, seine ganz persönlichen Lieblingslieder aus drei Jahrzehnten Erfolgsgeschichte noch einmal neu einzusingen und zu produzieren.

Ich war schon immer ein absoluter Fan der Münchener Freiheit und finde die Idee von Stefan Zauner sich seine persönlichen Lieblingslieder herauszusuchen klasse. Diese neu aufzunehmen, teils mit Gesang seiner Frau hört sich auch gut an. Auch ist das Album randvoll mit 20 Tracks, da bin ich begeistert und ihr dürft drei Mal raten was ich zur Zeit ständig beim Autofahren höre. Da fährt es sich leichter und man hat direkt gute Laune. Ich kann euch das Album sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.