Deck of Ashes ist ein Spiel von Buka Entertainment, WhisperGames aus dem Jahr 2020.

Deck of Ashes ist ein Abenteuerspiel mit taktischem Kartenkampf. Führe die Bande aus Antihelden einen Charakter nach dem anderen auf ihrer Suche nach Erlösung. Erforsche die verfluchte Fantasy-Welt und jage mächtige Karten. Testet eure Überlebens- und Verwaltungskünste, indem ihr das Lager für eure Verbündeten verbessert. Jede Wahl, die ihr auf eurer Reise trefft – wohin ihr geht, welche Ressourcen ihr sammelt, welche Risiken ihr eingeht und welche Karten ihr herstellt – entscheidet schlussendlich zwischen Sieg und Niederlage.

Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Kartenspielen dieser Art, weil mir meistens die Visualität der Charaktere fehlt. Das ist hier anders, hier hat man seine Helden, die mit Karten Angriffe spielen. Das gefällt mir wesentlich besser und auch wenn es immer noch nicht so wirklich Spiele sind, die meinen Geschmack treffen habe ich hier einiges an Zeit reingesteckt, weil es einfach gut funktioniert und mir Spaß gemacht hat, daher kann ich euch empfehlen einfach mal in dieses Spiel reinzuschauen.