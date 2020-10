Das ultimative DAX-Handbuch: Business Intelligence mit Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services und Excel ist ein Buch aus dem dpunkt Verlag vom 3. September 2020.

Das ultimative DAX-Handbuch

Die bekannten DAX-Experten Marco Russo und Alberto Ferrari führen Sie mit diesem Leitfaden tief in die Formelsprache DAX (Data Analysis Expressions) ein und helfen Ihnen dabei, alles von einfachen Tabellenfunktionen bis zu komplexer Code- und Modelloptimierung zu beherrschen. Erfahren Sie genau, was unter der Haube passiert, wenn Sie einen DAX-Ausdruck ausführen, und nutzen Sie dieses Wissen, um schnelle, robuste Codes zu schreiben.

Diese Ausgabe konzentriert sich auf Beispiele, die Sie mit der kostenlosen Power BI Desktop-Version erstellen und ausführen können, und hilft Ihnen, die leistungsstarke Syntax von Variablen (VAR) in Power BI, Excel oder Analysis Services optimal zu nutzen.

Ich fand den Abschnitt über Excel Tabellen am interessantesten, weil sich mit der Formelsprache DAX eine Menge machen lässt, dass ich brauche und bisher umständlicher gelöst habe. Leider ist dies auch gleichzeitig das kürzeste Kapitel in dem Buch, ich hätte mir das durchaus länger gewünscht. Wer DAX also für Excel Tabellen nutzen will, wird hier nur ein kleines Kapitel für Einsteiger bekommen. Aber grundsätzlich kann ich euch das Buch dennoch sehr empfehlen. Einfach weil es mir auch vieles andere beigebracht hat, so konnte ich auch etwas mit DAX in Verbindung zu SQL anfangen und beschäftige mich da gerade noch mit. Sehr interessant die Formelsprache DAX, die ich bisher noch gar nicht kannte und gerade auch für mich ganz neu entdecke. Schaut am besten selbst mal in dieses Buch hinein, es lohnt sich sehr.