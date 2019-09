Das menschliche Gehirn für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 7. August 2019.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum die Menschen so sind, wie sie sind? Leicht verständlich und anhand vieler Beispiele erläutert der Psychologe Frank Amthor, wie das Gehirn, das Nervensystem und die fünf Sinne funktionieren. Er erklärt, wie das Gehirn unsere Bewegungen, unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmungen und Emotionen steuert. Er erläutert auch, was passiert, wenn die Arbeitsteilung im Gehirn gestört ist und wie die Medizin dann weiterhelfen kann. Sie erfahren, was Intelligenz ausmacht, wie wir Sprache erwerben und verarbeiten und wie das Lernen und die Erinnerung funktioniert. Allen, die ein Studium der Medizin oder Psychologie in Betracht ziehen, bietet der Autor einen ersten Einblick in die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen werden. Und all jene, die sich für das menschliche Verhalten interessieren, finden hier eine spannende Einführung in die vielschichtigen Funktionen des menschlichen Gehirns.

Ein sehr spannendes und vor allem leicht zu verstehendes Buch über die Funktionsweise unseres Gehirns. Vieles was eigentlich in unserem Gehirn passiert ahnen wir nicht einmal und ich dachte bisher auch immer, dass das Thema zu verstehen viel zu schwer ist, was ein Fehlglaube war, denn für mich hat es der Autor beinahe perfekt geschafft mir das Gehirn und seine Funktionen zu erklären, so leicht und so einfach verständlich, dass ich zu fast jeder Zeit immer dabei war und alles verstand. Natürlich gibt es hier und da Begrifflichkeiten, die man nur schwer versteht, aber das kommt eher selten vor, daher meine ganz klare Empfehlung für dieses Buch.