Das große Handbuch vom Räuchern: Kultur – Praxis – Rezepte ist ein Buch aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 24. September 2020.

Das große Handbuch vom Räuchern

Das Räuchern mit verschiedenen Pflanzen, Kräutern und Harzen ist eine alte Kulturtradition, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Sei es wegen der erfrischenden oder betörenden, bisweilen geheimnisvollen Düfte, sei es als Begleitung zur meditativen Entschleunigung oder zur Harmonisierung der Seele, zur Inspiration oder einfach aus Begeisterung für die überlieferten Rituale unserer Ahnen.

Der Journalist und Buchautor Alexander Glück, der das Räuchern seit vielen Jahren betreibt, hat für dieses Handbuch alles Wichtige zusammengetragen und für Anfänger wie Fortgeschrittene leicht verständlich aufbereitet. Begleitet von anschaulichem Bildmaterial werden die unterschiedlichen Räuchertechniken und Räucherstoffe, ihre Wirkung und die passenden Anlässe dargestellt. Und der Autor verrät jede Menge Rezepte für spannende Räuchermischungen.

Ein sehr hochwertiges Buch, alleine das macht schon Spaß, weil es sich gut anfasst, voller detaillierter Bilder ist und einfach eine sagenhafte Qualität hat. Aber auch der Inhalt ist sehr spannend. Ich habe mich immer gefragt wie man eigentlich richtig räuchert, weil man da unheimlich viel mit rumspielen kann, sag ich mal so salopp. Man kann Speisen dadurch um einiges verfeinern und das weiß auch dieses Buch. Es bietet umfangreiche Erklärungen zu allen Räuchertechniken und Wirkstoffen an, dass es wie eine Komplettlösung des Räucherns wirkt. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen und muss dabei ehrlich gestehen, dass es mich nun dazu bewegt hat selbst ein bisschen mehr in der Richtung zu probieren, also schaut einfach auch mal rein.