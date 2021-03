Das Gelbe Album von Nilsen

Eines der wichtigsten und liebsten Lieder des Künstlers auf dem neuen Album ist der „Anti-Mobbing-Song“. Mobbing ist ein heikles Thema, weil es einfach fast alle betrifft, entweder, weil man selbst von der Gruppe ausgeschlossen wird, oder weil man manchmal einfach nur danebensteht und es geschehen lässt. „Wenn wir füreinander einstehen, dann merken wir, dass wir nicht allein sind“ singt Nilsen und richtet sich dabei an die gesamte Gruppe und jeden einzelnen zugleich. Ein Appell, der dringend die Runde machen und zukünftig an keiner Grundschule und Unterstufe fehlen sollte! Außerdem behandelt Nilsen das Dauerthema Aufräumen, den immerwährenden Berufswunsch Astronaut und seinen fantasiebeflügelnden Fantasy-Helden Peter Pan. Kein Wunder, denn Peter Pan passt zu seinem Credo, dass ein bisschen Kindbleiben voll in Ordnung ist und vieles im Leben erleichtert.

Man könnte Nilsen ganz einfach beschreiben, ein moderner Rolf Zuckowski mit moderner Musik für Kinder. Ich finde die Idee klasse, sowas gabs meines Wissens in den letzten Jahren nicht. Ich habe so spontan die Schlümpfe im Kopf, die so aktuellere Tracks moderner für Kinder singen, was aber wenig Niveau hat. Mehr Niveau hat da Nilsen schon. Ich finde das eine herrliche Idee Kindern so Musik näher zu bringen mir modernen Elementen und kindgerechten Texten, wo man als Erwachsener keine Angst haben muss, dass das Kind irgendwelche komischen Wörter aufschnappt. Kann ich sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.