Das Feuerschiff ist ein Film mit u.a. Robert Duvall, Klaus Maria Brandauer, Tom Bower, Robert Costanzo und Badja Djola von Pidax film aus dem Jahr 1985.

Das Feuerschiff

Miller ist Kapitän auf einem Feuerschiff, das eines Tages drei schiffbrüchige Männer an Bord nimmt. Schnell stellt sich heraus, dass die Geretteten Verbrecher sind. Nach und nach eskaliert die Situation an Bord und es kommt zu gefährlichen Situationen. Millers Versuche, mit den Leuten zu reden, scheitern. Er muss feststellen, dass man mit Ganoven nicht verhandeln kann …

Siegfried Lenz‘ Novelle wird als Parabel zu den Themen Gewalt, Widerstand und Verantwortung des Einzelnen verstanden und gehört in Schulen zur Pflichtlektüre. Filmdienst.de urteilt über die grandios besetzte Verfilmung: „Auf engstem Raum beklemmend und äußerst dicht inszeniert, getragen von brillanten Dialogen und hervorragenden Darstellern.“ Gedreht wurde acht Wochen lang vor Sylt, Regie führte der vielfach preisgekrönte polnische Regisseur Jerzy Skolimowski (u. a. Goldener Bär und Goldener Löwe).

Ein klasse Film, der definitiv von seinen beiden Hauptdarstellern lebt. Alle Szenen zwischen den beiden, die Dialoge waren so fantastisch, das habe ich richtig genossen. Das hätte meiner Meinung nach noch viel mehr sein können. Die anderen Szenen mit der Crew waren immer so Füllstoff, das fand ich manchmal schade, habe ich mich aber immer wieder auf die Szenen zwischen Robert Duvall und Klaus Maria Brandauer gefreut, die in einem tollen Finale endete. Ich kann euch den Film daher sehr empfehlen, schaut ihn euch unbedingt mal an.