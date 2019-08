Das dritte Buch der Schwerter (Das Buch der Schwerter) ist ein Buch aus dem Cross Cult Verlag vom 7. August 2019.

Der Göttliche Schmied Vulkan verteilt an die Menschen zwölf Schwerter mit den verschiedensten magischen Fähigkeiten. Eines bringt grenzenloses Glück, ein anderes kann ein ganzes Schloss in Schutt und Asche legen und wieder ein anderes die Feinde seines Besitzers noch am anderen Ende der Welt töten. Ein grausames Spiel zur Belustigung des Götter beginnt, als unter den Menschen der Krieg um diese zwölf mächtigen Schwerter ausbricht. Am Ende steht die Entscheidung, wer die Menschheit zukünftig regieren soll – oder wer sie endgültig vernichtet. Die Suche der beiden Knaben Mark und Ben nach den zwölf Schwertern der Macht geht weiter.