Das Buch für Ihren Erfolg im Vertrieb ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 7. August 2019.

Die erfolgreichsten Organisationen, wie Würth und Apple, sehen den Verkauf als ihre zentrale Aufgabe an. So nach dem Motto: „Ohne Verkauf ist alles nichts!“ Dem stimmt Florian Woracek definitiv zu. Er spricht im Rahmen seiner Tätigkeiten nicht nur immer wieder vom Verkauf, sondern lebt ihn tagtäglich. Er weiß, welche Ängste Verkäufer umtreiben.

Auf dieser Basis setzt er sich in seinem Buch nun mit dem Verkaufsprozess auseinander, sowohl face-to-face als auch am Telefon. Er beantwortet für Vertriebsleiter die Frage, wie ein Verkaufsprozess aufzubauen ist, damit 4 von 5 Kunden zielsicher abgeschlossen werden können. Woracek zeigt, wie die Verkäufer des Teams Kompetenz, Vertrauen und Sympathie ausstrahlen – die 3-MUSS-Kriterien, damit der Kunde in Kauflaune gerät. Das Buch hilft, die Einstellung eines erfolgreichen Verkäufers zu erkennen und gibt praktische Tipps, dass jedes Verkaufsteam eine solche Einstellung bekommt. Florian Woracek weist außerdem die Fallstricke aus, die den Verkauf mit Garantie verhindern. Gespickt mit plakativen Beispielen und Formulierungen aus der täglichen Verkaufspraxis des Autors.

Ich bin auch Verkäufer, ich verkaufe Waren über eine Online-Plattform. Für die ist dieses Buch weniger geeignet. Es geht hier schon um direkten Kundenkontakt, dennoch konnte ich mit dem Buch was anfangen, auch wenn ich zum „Verkauf“ keinen direkten Kontakt zu Kunden habe. Aber ich verkaufe mich, durch meine Selbständigkeit, jeden Tag aufs neue selbst und selbst da hat dieses Buch einige sehr hilfreiche Tipps für mich parat und ich kann euch daher sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen, wenn Du Verkäufer bist, ist dies Buch sowieso ein Pflichtkauf.