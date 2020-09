Couch Connections ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2020.

Couch Connections

Neun Monate lang reiste Christoph quer durch Nordamerika und Asien. Aber anstatt die Nächte in Hostels zu verbringen, verbrachte er sie in den Wohnzimmern wildfremder Menschen. Was dahintersteckt, nennt sich Couchsurfing. Eine Reise hinterlässt ihre ganz persönlichen Spuren und Erinnerungen – nicht nur beim Reisenden selbst, sondern auch bei allen Menschen, die ihm auf seiner Reise begegnen. Um die Erlebnisse mit seinen Gastgebern für immer festzuhalten, entsteht eine der authentischsten Dokumentationen – COUCH CONNECTIONS.

Total spannend, ich hab schon mal einige Dokus über Couchsurfing gesehen und finde die Idee total spannend, weil man nie weiß was da genau passiert. Man muss schon sehr extrovertiert sein um das zu machen und so zu reisen, bin ich leider nicht, würde ich mich auch nie trauen, aber diese Doku war mega spannend gemacht und es hat richtig Spaß gemacht zu sehen was der Protagonist so erlebt hat, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, vielleicht ist Couchsurfing ja auch was für euch?