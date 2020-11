Confetti ist das neueste Album von Little Mix und Rca Int. (Sony Music) aus dem Jahr 2020.

Confetti von Little Mix

Dies ist bereits das 6. Album der Band, die durch die Sendung X-Factor in England bekannt wurde. Ich glaube ich habe vor 2-3 Jahren mal ein Album gehört das mir gut gefallen hat. Damals ein Track mit Nicki Minaj fand ich absolut cool. Danach ist die Band etwas an mir vorbei gegangen, waren aber sehr aktiv, denn in der Zeit haben sie vier neue Alben herausgebracht. Dies nun 6. Album finde ich gut, schöne Pop Musik. Zwar ist nun kein Track drauf, wo ich persönlich sagen würde „Das ist ein mega Highlight“ aber dennoch kann man es hören. Für Fans eh ein Pflichtkauf und für die unter euch, die die Band noch nicht kennen kann ich auf jeden Fall empfehlen selbst mal reinzuhören und sich ein Bild zu machen.