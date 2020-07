Coming Home von Angelo Kelly & Family

Gemeinsam mit renommierten Studiomusikern nehmen Angelo Kelly & Family das Publikum mit auf einen kleinen Kurzurlaub in die idyllischen Weiten der Grünen Insel. Authentisches Irland-Feeling für die heimischen vier Wände. „Die letzten drei Jahre mit meinen Geschwistern waren eine unglaublich schöne Zeit. Ich werde immer gerne darauf zurückschauen, was wir gemeinsam vollbracht haben“, so Angelo weiter. „Auf der anderen Seite mussten meine Frau und unsere fünf Kids sehr lange auf mich verzichten; das war nicht immer leicht. Doch jetzt bin ich wieder voll und ganz zu Hause. Heute können wir uns wieder auf unsere Musik fokussieren. Nach dem letzten Konzert mit The Kelly Family habe ich meine Frau und meine Kinder in der Garderobe umarmt und gesagt: I`m coming home, kids.“ Man darf sehr gespannt sein, welche Überraschungen Angelo Kelly & Family nach dieser grandiosen Rückkehr noch so für 2020 geplant haben!

Witzig wie sich Geschichte wiederholt, kommt mir vor als sei es erst einige Tage her, dass ich meine kleine Schwester habe Kelly Family singen hören in ihren Zimmer. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her und Angelo Kelly, der damalige Star der Kelly Family hat mittlerweile seine eigene kleine Familie und sein eigenes Album gerade herausgebracht. Vieles erinnert dabei an damals, aber ob man den Erfolg wiederholen kann? Das wird sich zeigen, auf jeden Fall ein solides Album das man hören kann, Kelly Fans werden es lieben, da bin ich mir sicher, also einfach mal reinhören.