Bye-bye Blähbauch: Beschwerdefrei in 7 Tagen ist ein Buch aus dem VAK Verlag vom 29. Mai 2019.

Einen Satz in vielen Variationen bekommen Gastroenterologen immer wieder von ihren Patienten zu hören: „Der Bauch ist aufgebläht, gespannt wie eine Trommel und sieht wie im 5. Schwangerschaftsmonat aus.“ Was viele Ärzte nur als unwichtige „Randerscheinung“ bei Verdauungsbeschwerden ansehen, kann jedoch Aufschluss geben, welche Erkrankung sich genau dahinter verbirgt. Denn die klinische Ernährungsberaterin Tamara Duker Freuman weiß, was viele Ärzte nicht zu wissen scheinen:

Kein Blähbauch ist wie der andere – die Ursachen könnten unterschiedlicher nicht sein – und jeder gespannte Bauch hat ganz spezifische Merkmale, die sich eindeutig einer bestimmten Erkrankung zuordnen lassen: Laktose- oder Fruktose-Intoleranz, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizmagen, krankhaftes Luftschlucken, eine verminderte Beweglichkeit des Magens oder eine Fehlbesiedelung des Dünndarms und viele weitere.

So vielfältig wie die Gründe für einen Blähbauch sein können, so verschieden müssen daher auch die Behandlungsansätze sein. Hierfür bringt die Autorin nun erstmals ihren ausgeklügelten und bewährten Fragebogen aus der Praxis in Buchform heraus – inklusive der zum jeweiligen Beschwerdebild passenden Behandlungsstrategie, die auch viele Rezepte und wissenschaftlich belegte Ernährungstipps umfasst. So können die Beschwerden nicht nur innerhalb kürzester Zeit gelindert werden, sondern auch dauerhaft!