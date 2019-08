Best of Bundesliga: Die lustigsten Legenden des deutschen Fußballs ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 20. August 2019.

Best of Bundesliga: Von A wie Abramczik bis Z wie Zorc. Ben Redelings erinnert an die großen Helden der Bundesliga, darunter Legenden wie Klaus Allofs, Mario Basler, Uli Borowka, Thomas Doll, Walter Frosch, Hermann Gerland, Oliver Kahn, Jürgen Klopp, Thorsten Legat, Felix Magath, Lukas Podolski, Otto Rehhagel, Mehmet Scholl, Tim Wiese und viele mehr. Aufreger, missglückte Interviews, Anekdoten, lustige Bilder – ein Buch so bunt wie die Liga selbst!

Das Buch ist unglaublich kreativ gestaltet. Jede Seite ein Stück weit anders und so sind die Infos wirklich extrem kreativ verpackt. Man hat richtig Spaß beim Faktenlesen. Es ist nur schade, dass sich diese Kreativität beim Cover nicht bemerkbar gemacht hat, denn das ist ein bisschen unkreativ geworden, was schade ist, denn so geht man vielleicht an einem wunderbaren Buch vorbei, das ich euch als Fußballfans sehr empfehlen kann. Ich fand die vielen Anekdoten einfach klasse und selbst ich als Fan wusste bei weitem nicht alles.