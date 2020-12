Besser schlafen für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 11. November 2020.

Kennen Sie das auch? Sie können nicht einschlafen, wälzen sich rastlos im Bett, grübeln und hadern, schlafen zwar ein, aber schon bald wieder auf und können nur schwer wieder einschlafen? Und morgens sind Sie wie gerädert und zerschlagen. Doch es gibt Linderung! Dr. Eva Kalbheim erläutert, wie Sie Schlafstörungen erkennen und verstehen lernen, mit welchen Methoden Sie Schlafstörungen vorbeugen und behandeln können und wie Sie dauerhaft gut schlafen. Sie lernen, wie Sie mit Bewegungsstörungen im Schlaf, mit Atemaussetzern oder krankhaften Schlafattacken umgehen können. Die Bettpartner von Menschen mit Schlafstörungen erfahren, wie sie ihren Lebensgefährten unterstützen und sich gleichzeitig vor nächtlichen Störungen schützen können. Und dann können Sie sich entspannt ins Bett legen: Gute Nacht.

Wer kennt es nicht, Schlafstörungen. Irgendwie hat das gefühlt doch jeder irgendwann mal aus den verschiedensten Gründen. Auch ich habe mal so Zeiten wo das nicht so richtig klappt, dieses Buch hat einige sehr gute Tipps parat, wie man diesen Zustand verbessern kann. Das Gute ist, es beschäftigt sich richtig damit, also greift das Problem von Anfang an auf und wir lernen unseren Schlaf zu schätzen. Daher meine klare Empfehlung für dieses Buch, das wirklich weiterhilft.