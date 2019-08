Baseball: Alles, was man wissen muss ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 19. August 2019.

Baseball: Alles, was man wissen muss: Baseball ist die wohl amerikanischste aller Sportarten, erfreut sich aber auch in vielen anderen Ländern großer Beliebtheit. Für viele deutsche Sportfans ist das Spiel mit der Keule immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Von einem Homerun hat jeder schon mal gehört, aber wenn die Eingeweihten von einem „At Bat“ oder einem „Force Play“ reden und die „Strikezone“ des „Umpires“ diskutieren, bilden sich über den Köpfen von Zuhörern schnell große Fragezeichen.

Das Ziel des Buches ist es, diese Fragezeichen zu beseitigen. Es bietet eine verständliche Darstellung der Grundlagen und Regeln des Sports sowie erste Einblicke in Techniken und Taktiken. Die bewegte Historie des Spiels und deren herausragende Akteure werden ebenso vorgestellt wie die Abläufe in der MLB und die im Baseball unverzichtbaren Statistiken. Praktische Tipps erleichtern den Einstieg für alle, die selbst einen Ballpark in den USA oder in Deutschland besuchen und sich über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden halten wollen. Zum Vertiefen und Nachschlagen regt ein über 30 Seiten starkes Baseballwörterbuch an, das die wichtigsten Begriffe dieses faszinierenden Sports kurz und knapp erläutert.